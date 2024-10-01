９月27日の昼過ぎ、後部座席に男を乗せた護送車が姿を現した。男は集まった報道陣に臆することなく、メガネの奥から鋭い視線で真っすぐ前をみすえる。覚醒剤を密売したとして逮捕された、暴力団幹部の送検時の様子だ――。本誌カメラマンら報道陣の前に現れたのは、指定暴力団・稲川会系組幹部で無職の野武宏充容疑者（48）。９月25日に、警視庁薬物銃器対策課は麻薬特例法違反（覚醒剤としての譲渡・譲受）の疑いで野武容疑者ら３