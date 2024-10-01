後半戦のHR王と盗塁王は史上2人目ドジャースの大谷翔平投手は今季54本塁打、130打点で2年連続の本塁打王、日本選手初の打点王に輝くなど歴史的なシーズンを送った。それだけでなく盗塁数59はメジャー2位。後半戦で見ると25本塁打、36本塁打は共にメジャー1位。69年ぶりの快挙を達成した。29日（同30日）、敵地・ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4打数1安打1盗塁をマーク。打率.310はルイス・アラエス内野手（パ