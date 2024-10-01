【モデルプレス＝2024/10/01】元HKT48で女優の兒玉遥が、1日発売「週刊FLASH」（光文社）の表紙と巻頭ページに登場。2年ぶりのグラビアを披露した。【写真】兒玉遥、ベッドで“布一枚”大胆カット◆兒玉遥、2年ぶりグラビア披露HKT48を卒業後女優として活動し、このたび放送開始したNHK朝ドラ「おむすび」に出演する兒玉。今回は、セカンド写真集以来の2年ぶりとなるグラビアを披露。真剣なまなざしから無邪気な笑顔まで様々な表情