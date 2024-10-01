政治や社会現象をネタにした世相風刺や辛口似顔絵で知られたイラストレーターの山藤章二さんが2024年9月30日、老衰のため死去した。87歳だった。40年余りにわたって『週刊朝日』の巻末に「ブラック・アングル」を連載し、「週刊朝日を後ろから読ませる男」と言われた。「スポーツはダメ、特技なし」1937年、東京・目黒生まれ。4人きょうだいの末っ子。父は目黒駅の助役だったが、山藤さんが生まれてまもなく病死、母が目黒駅の売店