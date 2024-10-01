【ニューヨーク時事】米大リーグは３０日、プレーオフに出場する全１２チームが出そろった。ナ・リーグで大谷、山本のドジャースは５日に始まる地区シリーズから登場し、ダルビッシュ、松井のパドレスとブレーブスのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）勝者と対戦する。千賀の所属するメッツはＷＣＳでブルワーズと顔を合わせ、勝ち上がれば地区シリーズでフィリーズと当たる。ア・リーグのＷＣＳでは、菊池のアストロズが前田の