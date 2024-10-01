格闘技イベント「MAROOMS presents KNOCK OUT 2024 vol.5」（１０月１２日、東京・後楽園ホール）のワンマッチ（KNOCK OUT-BLACK女子-48.0kg契約/3分3R・延長1R）で激突する、ぱんちゃん璃奈と美伶のインタビューがこのほど、主催者から寄せられた。不祥事からの着実なステップアップを示すぱんちゃん、K-1 GROUPで4勝1敗の好成績を上げている美伶。両者が負けられない思いを口にした。 【写真】ぱんちゃんと対戦す