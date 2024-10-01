〈《姉の殺害で再逮捕》音声独占公開！「デリカシーがない。鈍いんですよ、私」「お兄ちゃんお姉ちゃんは頭がいい」細谷健一・志保夫婦が児相に語った赤裸々な“夫婦生活”《浅草次女毒殺事件》〉から続く2024年2月14日、東京都台東区に住む夫婦、細谷健一被告（43）とその妻の志保被告（38）が次女の美輝(よしきちゃん（当時4）を“毒殺”したとして逮捕された事件から7カ月半。浅草で観光ホテルを経営、マンションを所有するな