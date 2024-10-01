ポストシーズン進出の１２チームが決まった米大リーグは日本時間２日からワイルドカードシリーズがスタートする。その４カードの見どころなど展望する。＊＊＊＊＊【パドレス×ブレーブス】後半戦メジャートップの４３勝２０敗のパドレスと最終戦で進出を決めたブレーブス。公式戦の対決は前半戦までに４勝３敗でパドレスが勝ち越していた。投手陣の防御率は先発、リリーフ、そして９月とどれをとってもブレーブスが