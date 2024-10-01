第１１回のツアーメシは女子ゴルフ「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」（９月２０〜２２日、宮城・利府ＧＣ）が行われた宮城県の店を紹介。ツアー５勝の穴井詩（らら、３６）＝ＧＯＬＦ５＝にお薦めを聞いた。穴井が毎年「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」の週に足を運ぶなじみの店は「韓国本場焼肉ハルバン仙台国分町店」だ。「なんでもおいしいんですけど、特に豚カルビがお薦めですね。秘伝のタレに漬け込