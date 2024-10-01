函館朝市一の行列店はなぜ愛される？ 『朝市の味処 茶夢』の「ほっけ煮魚定食」で見た驚きの光景 ●北海道函館市の『函館朝市どんぶり横丁』。名店揃いの中から、観光客だけでなく地元客からも評判なのが「朝市の味処 茶夢(ちゃむ)」です。人気の秘密を探りました。 JR函館駅のすぐそばに、函館朝市が軒を連ねます。朝から活気があり、観光名所としてとても人気。こんな朝からどうしてこんなに人がいるのか？そのお目当ては