4年ぶり39回目のリーグ優勝を果たした巨人。優勝を決めた試合で先発出場した菅野智之投手は、8回を119球、4奪三振1失点の好投で、15勝を記録しました。菅野投手は昨季はケガで出遅れてプロ11年目で自己ワーストの4勝を記録していました。菅野投手は「このまま野球人生が終わってしまう」と考えるほどのシーズンとなっていました。しかし今季は同い年の小林誠司選手との“スガコバ”で挑んだ7月28日のDeNA戦で2021年の4月ぶりに完封