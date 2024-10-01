モグライダーのともしげが９月３０日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で奇想天外すぎる家事育児の日常を明かした。ともしげは昨年第１子男児が誕生するも、仕事が忙しく、なかなか家にいられないため「子どもが全然なついてくれない」という。そのため育児ではなく、家事を手伝おうと思い「料理とかやって、マーボー豆腐を作って冷蔵庫にいれたら、なんでか分からないけどひっくり返って中がびちょびちょ。もう二度とやら