お笑いコンビ・オテンキが新メンバーを加え、再びトリオとして活動することが1日、発表された。三代目ツッコミ・しんのすけを加えた“シン・オテンキ”として、新たなスタートを切る。【写真】オテンキのり、乃木坂46田村真佑写真集をパロディー■しんのすけオテンキのツッコミが不在であることに気付き加入を打診しました。面白くも厳しい2人の審査を乗り越え、この度、笑いで皆様の心を良いオテンキにする活動に参加させていた