人気YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が新たな企画を発表した。動画のタイトルは「【新企画】ついにゆっくり不動産が自宅を購入！その行末は如何に！」で、おなじみのゆっくり不動産さんが、自身の住む家を探すという内容だ。 ゆっくり不動産さんは動画の冒頭で「ついに、この企画をお披露目する日がやってきました。ゆっくり不動産、家を探す」と語り、今回のチャレンジの意気込みを見せた。「これまでは多くの人に興味を