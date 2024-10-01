「のれん」で車内を仕切ります。「快速うれしート」広島地区に導入2024年10月5日、JR山陽本線に「快速うれしート」が導入されます。中国エリアでは初の有料着席サービスです。JR山陽本線の車両（画像：写真AC）。「快速うれしート」の導入列車は、平日が朝ラッシュ時の「通勤ライナー」岩国→五日市間1本、土休日が「シティライナー」岩国→広島間2本です。227系電車の最後部車両（1号車）の後ろ半分20席が有料座席（指定席）