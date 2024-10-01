ヤマハ発動機は、日高祥博社長（61）が先月30日付で辞任したと発表しました。日高氏は先月16日、静岡県磐田市の自宅で娘から包丁で左腕を切られて負傷しました。娘は、殺人未遂の疑いで警察に逮捕されました。（「グッド！モーニング」2024年10月1日放送分より）