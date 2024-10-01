タレント鈴木奈々（36）が1日までにインスタグラムを更新。マッチングアプリで知り合った相手とのツーショットを公開した。鈴木は自身のYouTubeチャンネルで、マッチングアプリで結婚相手探しをしている近況を伝えており、9月28日にアップした動画では、マッチングされた29歳男性とランチデートしたことを報告。「めちゃめちゃイケメンだった。芸能人で似ている人言うと、北村匠海さん」「楽しかった。一緒にいてすごく居心地が良