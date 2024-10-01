昨日は久々に飲んだなー、ちょっと頭痛いけど今日もバリバリ商談成功させるぞ！と気合いを入れて電車に乗って、ふと窓に映った自分の顔、パンパンじゃん！ってことありませんか！それ、「むくみ」です。【関連記事】男性必見！これが本当の爪の白い部分の切り方飲んだ翌朝の顔なぜパンパン？顔がむくんでいるからです。むくみとは一時的に水分が溜まった状態です。ではなぜ、お酒を飲むとむくむのか？なぜ朝から？（昨晩はパンパ