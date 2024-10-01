9月30日に最終回を迎えた松本まりか主演「夫の家庭を壊すまで」（テレビ東京系）。最終回前話の第11話ラストで、これまで犯人がわからなかった、久米みのり（松本）に対する悪意のあるネット上での書き込みや脅すような怪文書を書いていたのが、麻生祐未演じる離婚した元夫の母・如月裕美だったことが判明。みのり、渉（野村康太）、勇大（竹財輝之助）、裕美（麻生）の4人が一堂に会した席で、裕美がみのりに向かって包丁で襲