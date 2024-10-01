NHKのロゴ9月30日に放送が始まったNHK連続テレビ小説「おむすび」（総合テレビ、大阪放送局制作）の初回の世帯視聴率は、関東地区で16.8％、関西地区で15.2％だったことが1日、ビデオリサーチの調査（速報値）で分かった。物語序盤の舞台は福岡・糸島で、北部九州地区は17.3％だった。前作「虎に翼」の初回視聴率は、関東で16.4％、関西は14.3％。「おむすび」は平成から令和を舞台に、福岡育ちの主人公が神戸、大阪に移り住み