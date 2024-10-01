経済アナリストの森永卓郎さんが、９月３０日、ラジオ番組に出演し、がん闘病中の体調について語りました。 【写真を見る】【がん闘病】森永卓郎さん体重が「40キロ台に突入してしまいました」状況明かす番組冒頭、自身の体調について、森永卓郎さんは「体調はね、絶好調なんですけど…昨日、体重測ったら、ついに49.9キロまで来ちゃって、40キロ台に突入してしまいました。」と、告白。これに対し、司会者が「いや、これ