Francois Murphy[ウィーン３０日ロイター] - オーストリアで２９日に投開票された国民議会（下院、１８３議席）選は、極右の親ロシア政党、自由党が２９％の得票率で第１党となったが、他の政党が自由党との連立政権樹立に否定的なため、同党は孤立している。ファン・デア・ベレン大統領も自由党に対して批判的なことから、政権協議は難航しそうだ。欧州連合（ＥＵ）懐疑派の自由党は今回初めて第１党の座に就いたが、獲得