1日午前の東京株式市場で、日経平均株価は一時、前日の終値より700円超値上がりし、3万8600円台をつけた。「石破ショック」で大幅安となった前日から一転、反発を狙った買いが進んだ。外国為替市場で円安ドル高が進んだことや、前日の米国株式市場で主要3指数がそろって上昇したことも支えとなっている。前日の日経平均は、自民党総裁選で日本銀行の金融正常化や、金融所得課税の強化などに前向きな姿勢を示した石破茂氏が新総