南から、台風17号と18号が北上中です。台風17号は、1日夜にかけて、関東の東海上を通過する見込みで、強風や高波に十分な注意が必要です。台風17号は、八丈島の東にあって、時速35キロで北上しています。今後も北上を続け、1日夜には関東の東に達し、その後、日本の東へ離れる見込みです。1日は関東と伊豆諸島で30メートルの最大瞬間風速が予想され、波の高さは5メートルと、しけるでしょう。強風や高波に十分注意が必要です。一方