ILLITの新アルバムのコンセプトを垣間見ることができるコンテンツが初公開された。【写真】ILLITの爽やか“夏コーデ”ILLITは9月30日、公式SNSに2ndミニアルバム『I'LL LIKE YOU』の「WITH」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開した。「WITH」バージョンは、あなたと一緒ならどこでも良いと思う少女の気持ちを表現した。（写真＝BELIFT LAB）ILLITの清楚なビジュアルが視線を奪う。彼女たちは「森ガール」感性のドレスに