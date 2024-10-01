「宇宙人の侵攻」とも呼ばれるほど、大谷翔平（30、ロサンゼルス・ドジャース）の今季メジャーリーグでの活躍は圧巻だった。【写真】大谷翔平を生観戦した韓国の193cmバレー美女それは記録だけ見ても一目でわかる。“スーパースター”の偉大なシーズンが一段落した。大谷は9月30日（日本時間）、コロラド州デンバーのクアーズ・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズとのレギュラーシーズン最終戦に「1番・指名打者」で先発出