【モデルプレス＝2024/10/01】女優の瀧内公美が10月1日、自身のInstagramを通じて所属事務所を退所し、独立することを報告した。【写真】瀧内公美、ノースリーブから美素肌披露◆瀧内公美、所属事務所退社・独立を発表瀧内は、同日をもって所属事務所である株式会社吉住モータースを退所し、独立すると報告。「今日の決断に至るまで多くの方々に支えていただき、お芝居、自身の人生に於いて沢山の経験と学びの場を与えていただきま