【ロサンゼルス時事】米大リーグのジャイアンツは９月３０日、ファーハン・ザイディ編成本部長を解任し、球団ＯＢで共同オーナーとして球団経営に関わっているバスター・ポージー氏（３７）が後任に就くと発表した。ジャイアンツは今季、８０勝８２敗でナ・リーグ西地区４位に終わった。ポージー氏は現役時代、好守好打の捕手として知られ、２０１２年にナ・リーグの首位打者と最優秀選手（ＭＶＰ）を獲得。チームの３度のワー