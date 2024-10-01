【ニューヨーク時事】米大リーグ機構と選手会は９月３０日、今季の公式レプリカユニホームの売り上げランキングを発表し、ドジャースの大谷翔平選手が２年連続で１位になった。大谷は今季、史上初のシーズン「５０本塁打、５０盗塁」を達成し、最終的に５４本塁打、５９盗塁まで伸ばした。２位はブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）、３位にアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が入った。