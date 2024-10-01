元バレーボール女子日本代表主将でパリ五輪を最後に現役引退した古賀紗理那さん（28）が1日、自身のインスタグラムを更新。引退後の生活についてつづった。「9月！」「ディズニー師匠と師匠の奥様とお食事会」「美意識高すぎる」「家族が引越し手伝いに来てくれた！」「我家のスニーカー（まだまだあるよ、はかないくせに）」「ハリソンチャーリーおいでませ」と列挙した。そのうえで「引越ししたり色々大変な月でしたが、