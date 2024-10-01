【ニューヨーク＝山本貴徳】米共和党のトランプ前大統領への暗殺未遂罪などで起訴されたライアン・ラウス被告（５８）が９月３０日、フロリダ州の連邦地裁に出廷した。ロイター通信によると、ラウス被告側は罪状認否で５件の起訴事実について、いずれも無罪を主張した。ラウス被告は、判事から起訴事実を理解しているかどうか問われると「はい」と答えたが、動機は語らなかった。代わりに弁護人が無罪を主張したという。ラウス