林芳正官房長官は１日の記者会見で、イスラエル軍がレバノン南部でイスラム教シーア派組織ヒズボラに対する地上作戦を開始したことについて「深刻な懸念」を表明し、即時停戦を求めた。自衛隊機の派遣など「邦人退避を含むいかなる事態にも対応できるよう万全を期す」とも強調した。