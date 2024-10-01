瀧内公美（34）が1日、インスタグラムを更新し「ご報告この度、瀧内公美は2024年9月30日をもちまして、株式会社吉住モータースを退所し、独立いたしますことをご報告申し上げます」と、独立を発表した。同事務所には18年7月から6年、所属した。瀧内は「今日の決断に至るまで多くの方々に支えていただき、お芝居、自身の人生に於いて沢山の経験と学びの場を与えていただきました。何にも変え難い宝物のような日々でした。改めてこ