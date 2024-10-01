父に西武、ソフトバンク、楽天、ロッテで活躍した細川亨（44）を持つモデル細川愛倫（あいりん、20）が1日、インスタグラムを更新。芸能事務所「エイジアプロモーション」所属を発表した。新しい宣材写真をアップし、「【ご報告】この度、2024年10月1日より、株式会社エイジアプロモーションさんに所属することになりました」とつづった。さらに「皆さまへの感謝の気持ちを大切に、活躍の場を広げられるよう、これからも精進して参