サッカー元日本代表で、JFLのアトレチコ鈴鹿に所属する三浦知良選手が9月30日、三重県鈴鹿市内の小学校にサプライズで登場し、子どもたちにサッカーボールをプレゼントしました。三浦選手を企業タレントとして起用している明治安田が三浦選手と協力し、背番号の11にあわせ、全国に1.1万個のサッカーボールを贈るキャンペーンの一環として行われたものです。三浦選手は、鈴鹿市立庄内小学校を訪れ、子どもたちにサッカーボールをプ