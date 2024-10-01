三重県松阪市にある松阪中央総合病院が、24時間体制で重篤な患者を受け入れる救命救急センターに指定されることになり、9月30日に開所を祝う式典が開かれました。開所記念式典には、三重県や松阪市の職員のほか病院関係者など約50人が出席しました。救命救急センターの開所を記念して、三重県厚生連の谷口俊二会長が「病院と厚生連が一体となって、患者の救命にあたりたい」とあいさつしました。救急患者を受け入れる救命救急セン