浦和は1日、さいたま市内で5日のホーム・C大阪戦に向けた練習を報道陣や一般に公開した。DFマリウス・ホイブラーテンは神戸戦後、病院に行き、この日も病院に行っているという。クラブは検査結果が分かり次第、発表するとした。ホイブラーテンは前節・神戸戦ではスタメン出場も後半、クリアを試みた際に相手選手に顔面を蹴られて倒れ込んだ。一時はプレーを続行しようとしたが、座り込んで今季初の途中交代となっていた。M