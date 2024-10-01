東海道新幹線が1日で開業してから60周年を迎えたのを記念して、東京駅で出発式が行われました。東海道新幹線は1964年に開業し、これまでにおよそ70億人が乗車しました。開業当時の最高時速は210キロでしたが、現在では時速285キロに到達し、東京駅から新大阪駅までの所要時間は4時間から2時間21分に短縮されました。JR東海丹羽俊介社長「一層、皆様に愛される東海道新幹線を作っていくべく、努力を続けてまいります」JR