日本銀行が1日に公表した9月の全国企業短期経済観測調査（短観）で、大企業・製造業の業況判断指数（DI）は、横ばいだった。中国経済の減速の影響を受けたが、半導体関連の製造が好調だった。大企業・非製造業は、2期ぶりに改善した。業況判断DIは、景気が「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた割合を引いた指数。大企業・製造業は6月の前回調査から横ばいのプラス13だった。業種別では、鉄鋼が5ポイント悪化のマイ