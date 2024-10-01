核兵器の廃絶に向けて各国の科学者が議論する国際会議「パグウォッシュ会議」の第63回世界大会が、被爆80年となる2025年11月1〜5日に広島市で開かれる。日本開催は4回目で、広島開催は20年ぶり。共催する日本パグウォッシュ会議によると、約40カ国約200人の参加を見込む。講演や討論、被爆者らとの対話などを想定し、「広島宣言」として提言の取りまとめをめざす。一部は一般公開する。同会議代表の稲垣知宏・広島大教授は「被