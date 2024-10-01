Andrew Gray[ブリュッセル ３０日 ロイター] - 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のストルテンベルグ事務総長は３０日、退任を控えてロイターのインタビューに応じ、加盟国はロシアのプーチン大統領の「核に関する見境のない発言」によってウクライナへの軍事支援強化を弱めるべきではないとの考えを述べた。プーチン大統領は２５日、ロシアが通常兵器による攻撃を受けた場合、核兵器を使用する可能性があると西側諸国に対し警告