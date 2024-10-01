JR東海が経営する名古屋セントラル病院（名古屋市中村区）の循環器内科で2023年10月、不整脈のカテーテル治療を受けた50代女性が出血性ショックで死亡した。院内の調査で、病院が患者側から治療方針への理解や同意を得るインフォームド・コンセント（IC）が不足し、院内での連携が不十分だった実態が明らかになった。【画像】心臓カテーテル治療の事故が相次いだJR東海経営の病院院内調査結果報告書（24年2月）によると、治療