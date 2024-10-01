YouTubeは9月30日、日本版YouTube公式ブログにおいて、10月19日と20日の2日間、「YouTube Anime Weekend」を開催することを発表した。同イベントでは、今年の話題作や人気アニメ、劇場版作品、今秋放送中の新アニメなど、約30本のエピソードがYouTubeにて配信される。YouTube ロゴ同イベントでは、「機動戦士ガンダム」、「コードギアス」、「名探偵コナン」、「ブルーロック」など2024年の話題作や人気アニメの本編（一部エピソー