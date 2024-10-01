４人組ロックバンド「ＩＤｏｎ’ｔＬｉｋｅＭｏｎｄａｙｓ．」（アイドントライクマンデイズ）の新曲「Ｓｈａｄｏｗ」がカンテレ・フジテレビ系・月１０ドラマ『モンスター』（１０月１４日・月曜午後１０時スタート）のオープニング曲になることが決定した。今年デビュー１０周年を迎えたＩＤｏｎ’ｔＬｉｋｅＭｏｎｄａｙｓ．は、ＹＵ（ボーカル）、ＣＨＯＪＩ（ギター）、ＫＥＮＪＩ（ベース）、ＳＨＵＫ