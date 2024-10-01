名古屋市の河村たかし市長（７５）は１日、次期衆院選で愛知１区から立候補する意向を明らかにした。自身が共同代表を務める政治団体「日本保守党」から出馬する見通し。河村氏は記者団に「税金を払う人たちが苦しむ世の中を変えたい」と述べた。市長４期目の任期は来年４月まで。河村氏は市長の後継候補として、地域政党「減税日本」副代表で前副市長の広沢一郎氏（６０）を擁立するとした。河村氏は１９９３年から衆院議員