元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さんが１日、インスタグラムを更新。夫でバレーボール男子日本代表・西田有志（大阪ブルテオン）の秘蔵ショットを公開した。古賀さんはディズニーシーを訪れた際の自身のプライベートショットとともに、筋骨隆々の上半身をむき出しにした西田が顔パックを丁寧に貼っている写真も投稿。「美意識高すぎる」と夫いじりも忘れなかった。前回の投稿では２匹の犬が家族に加わったことを報告