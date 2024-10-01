先進７カ国（Ｇ７）外相は１日、ロシアがウクライナ東・南部４州の一方的な「併合」を宣言してから２年となったことを受け、「ウクライナの主権と領土一体性を断固として支持する」との声明を出した。ロシア軍の即時撤退も求めた。声明はロシアの侵攻を「可能な限り最も強い言葉で非難する」と強調。Ｇ７のウクライナへの支援について「引き続き揺るぎない」ことを表明した。