モデルでタレントのpeco（29）が1日までにインスタグラムを更新。昨年7月に亡くなった元パートナーryuchell（りゅうちぇる）さんの誕生日を祝福した。pecoは「昨日は息子といっしょに、りゅうちぇるのすきなチョコケーキを作った…けど、分量も型の大きさもいろいろ間違えて、とんでもなく薄いケーキ（もはや柔らかいクッキー）ができたから、カットして重ねたらまぁまぁなんとかひとりぶんに…？笑」とケーキにローソクを立てた写