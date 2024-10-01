【Karte.154】 10月1日 公開 秋田書店は10月1日、桜井のりお氏によるマンガ「僕の心のヤバイやつ」Karte.154「僕はどこにいても君を見つける」を公開した。 Karte.154ではマネージャーから山田の学校イベント不参加という決定を聞かされる京太郎。話が終わった直後、山田に電話すると……。 なお、チャンピオンクロスでは直前話となるKarte.152「僕は監督に