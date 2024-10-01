キユーピーはしっかり。９月３０日の取引終了後、保有する愛知県豊田市の土地を売却するのに伴い、２５年１１月期第１四半期に固定資産売却益約１２０億円を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS